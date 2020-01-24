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LGS yeni soru kitapçığı yayınlandıHaber Giriş:
7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS öncesi Milli Eğitim Bakanlığı 4'üncü örnek soru kitapçığını internetten erişime açtı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 4'üncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açtı.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: lgs soru kitapçığı LGS sorularıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:20