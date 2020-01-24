Ceren Damar davası 21 Şubat'a ertelendi
Haber Giriş:
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapsi talep edildi. Davanın duruşması 21 Şubat'a ertelendi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in üniversitedeki odasında 2 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.
Mahkeme, Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı için kararını bir sonraki duruşmaya bıraktı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ceren damar şenel davasıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 15:57