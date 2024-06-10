Şiddetli yağmur ve dolu birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dereler taştı.

Fındık büyüklüğündeki dolular ekili araziler zarar verdi. 4 mahalledeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sivas

Sivas´ın Divriği ilçesinde sağanak sele neden oldu. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi.

Park halindeki araçlar ise su altında kaldı. Sel nedeniyle 7 araç ve 11 işyeri zarar gördü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde de yıldırım isabet eden 38 koyun telef oldu.

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde aniden bastıran sağanak, yarım saat sürdü. Doluya dönüşen yağış, bazı bölgelerde ekili alanlara zarar verdi.

Kars

Kars'ta etkili olan sağanak da bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

Şırnak

Elverişsiz hava şartları besicileri de zor durumda bıraktı. Şırnak’ın Uludere ilçesinde sürüye gece saatlerinde yıldırım düştü. 140 küçükbaş telef oldu.

Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minare zarar gördü, taş parçaları da bahçeye düştü. Ekiplerce, caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Van

Van'ın Saray ilçesinde sağanak su baskınlarına yol açtı. Karahisar Mahallesi'nde dere taştı.

52 hayvan telef oldu, 10 yapıda hasar oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı.

Erzincan

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde yağışla gevşeyen yol kenarındaki toprak kaydı. Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı. Güvenlik önlemi alındı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

