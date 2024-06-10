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Türkiye
İHA 10.06.2024 05:44

Ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: İHA]

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkiindeki buğday ekili arazide, yıldırım düşmesi sonucu  yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi. 

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