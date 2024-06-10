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Türkiye
AA 10.06.2024 03:43

Otomobille çarpışan ambulans devrildi, hasta hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ambulansın otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 84 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan ambulans devrildi, hasta hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ü, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götüren T.K. idaresindeki ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında, otomobille çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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