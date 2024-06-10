Otomobille çarpışan ambulans devrildi, hasta hayatını kaybetti

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ü, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götüren T.K. idaresindeki ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında, otomobille çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.