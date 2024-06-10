Görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldırıldı

Batı Park'ta sahne alan sanatçı Buray'ın konserinde görevli polis memuru 40 yaşındaki Sadık Döngek, etkinlikte yaşanan arbedeye müdahale sırasında fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Döngek, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Koroner anjiyo yapılan Döngek'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, bazı internet sitelerinde "Samsun'da Kültür Yolu Festivali Buray konserinde polis bıçaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.