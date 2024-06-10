Kahramanmaraş ve Samsun'da Filistin'e destek yürüyüşü

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde Mahmut Esad Coşan Camii'nde toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp sloganlar atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Vatandaşlar burada tekbirler getirerek Filistin'e destek sloganları attı.

Katılımcılar adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahramanmaraş Temsilcisi Yusuf Bülbül, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözünün önünde kanlı vahşet yapıldığını söyledi.

Binlerce masum Filistinlinin acımasızca katledildiğini dile getiren Bülbül, "Dünyanın en ahlaksız ordusu olan İsrail terör örgütü ve işbirlikçisi katil Amerika'nın, dünyanın gözünün içine baka baka, yüzüne bakmaya kıyamayacağımız masum çocukları katledilişine büyük utançla tanık oluyoruz. Bu utancımız daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama Gazze halkı direnmeye ve cihada devam ediyor." dedi.

Bülbül, İsrail'in kampları bombalayarak katliama devam ettiğini vurguladı.

Katılımcılar, Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

[Fotoğraf: AA]

Samsun'da "Gazze'ye destek, soykırıma dur de" etkinliği

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze'ye destek, soykırıma dur de!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte soykırımın durdurulması ve masum Filistinlilerin korunması için birlik çağrısı yapıldı.

Yatsı namazı sonrası sivil toplum platformlarının temsilcilerinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan açıklamalarıyla başlayan etkinlik İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak'ın "Soykırıma dur de" konferansı ile devam etti.

Dr. Şenocak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat, çekerek uluslararası topluluklara ve toplumlara bu soykırıma dur demeleri için çağrı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e desteğini göstererek Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yi destekleyen sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından vatandaşlar, Gazze konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.