Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.06.2024 06:33

Bilecik'te kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Selimiye köyü (OSB) Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden meydana gelen kazada Bülent Öztürk yönetimindeki otomobil ile Y.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile E.E., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Bülent Öztürk hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Şiddetli yağmur ve dolu birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi
07:01
Nadir görülen devasa balık kıyıya vurdu
06:57
Dokunma duygusuna sahip üç boyutlu elektronik deri üretildi
06:52
ABD'den, Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması çağrısı
06:44
Balon savaşları: Seul, Kuzey Kore'ye hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek
06:34
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ