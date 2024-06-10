Bilecik'te kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Selimiye köyü (OSB) Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden meydana gelen kazada Bülent Öztürk yönetimindeki otomobil ile Y.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile E.E., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Bülent Öztürk hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.