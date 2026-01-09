Parçalı Bulutlu 2.3ºC Ankara
AA 09.01.2026 04:07

Şiddetli fırtınada denize düşen 3 işçiden 1'i öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaptıkları esnada şiddetli fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'i öldü, 2'si ağır yaralandı.

Şiddetli fırtınada denize düşen 3 işçiden 1'i öldü
[Fotograf: İHA]

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi mevkisinde bir otele ait iskelede çalışma yapan 3 işçi şiddetli fırtına nedeniyle denize düştü.

İşçiler dev dalgalar nedeniyle sudan çıkmakta zorlandı.

İşçilerden M.D. ile A.K. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Diğer işçi Mustafa Dağ'ın cesedi ise bir süre sonra kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Durumları ağır olan M.D. ve A.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otel yetkilisi ile iskelede çalışma yapan firmanın yetkilisi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

