TRT Haber 09.01.2026 00:25

Ankara'da 8 ilçede 14 saat su kesilecek

ASKİ, Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Keçiören, Elmadağ ve Gölbaşı ilçelerinde bugün saat 09.00-23.00 arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabileceğini açıkladı.

Ankara'da 8 ilçede 14 saat su kesilecek
[Fotograf: AA]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden açıklamada, bugün saat 09.00-23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer su kesintileri yaşanabileceği duyuruldu.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Çankaya: Beytepe, Üniversiteliler, Dodurga, Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

Yenimahalle: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim, Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar, Kaletepe, Pamuklar, Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon.

Altındağ: Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Doğantepe.

Pursaklar: Ayyıldız, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Mimar Sinan.

Mamak: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk, Köstence.

Keçiören: Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.

Elmadağ: Lalabel, Bahçelievler (Üst Kotlar), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (Üst Kotlar), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.

Gölbaşı: Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve (Etimesgut Fevziye)

Ankara Su Su Kesintisi
