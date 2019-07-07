Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da vatandaşlar, başta Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar olmak üzere park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Vatandaşlar, Balıklıgöl'de hem dini mekanları ziyaret etti hem de ağaçların gölgesinde serinledi.

Sıcaklığın gün içinde 41 dereceye ulaştığı kentte, bazı vatandaşlar da belediyelere ait havuzlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havada koyunlarını merada otlatmaya çalışan çobanlar da susayan hayvanlarına yanlarında taşıdıkları şişelerle su verdi.

Vatandaşlardan Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, havanın çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldıklarını söyledi.

Ağaçların gölgesinde dinlenerek serinlemeye çalıştığını belirten Demir, "Balıklıgöl yeşil alan olduğu için birçok yere göre daha serin, bu nedenle burada vakit geçiriyorum." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 40 derece civarına ulaşan sıcakta, özellikle çocuklar kentteki havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki havuza gelen çocuklardan Mehmet Taner, sıcaklardan bunaldıkları için arkadaşlarıyla suya girdiklerini söyledi.

Cuma Sarı da Kahramanmaraş'ın su zengini olmasına rağmen eğlenecek yerlerinin kısıtlı olduğunu, havuzlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kilis

Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları kırsal kesimlerdeki derelere girerek serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili sıcak havanın ilerleyen günlerde birkaç derece artacağını bildirdi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Sugözü mesire alanında serinliyor.

İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaktaki mesire alanını görmeye gelen ziyaretçiler, suya da giriyor. Bazı vatandaşlar ayaklarını suya sokarken, bazıları da bölgede piknik yapıyor.

Vatandaşlardan Yusuf Yıldız, özellikle hafta sonunda havanın da sıcak olması nedeniyle mesire alanına gelerek serinlediğini söyledi.

Bölgenin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "Herkese gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA