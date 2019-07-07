Türkiye
Gabar Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Temmuz 2019 Pazar 14:43 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 14:51
İçişleri Bakanlığı Şırnak Gabar Dağı kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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