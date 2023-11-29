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Türkiye
TRT Haber 29.11.2023 09:30

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Bir süredir ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem cuma gününden itibaren etkisini kaybedecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, İzmir ve Samsun'da 22, İstanbul'da 19, Diyarbakır'da 16, Antalya'da 23, Adana'da 24 dereceye kadar yükselecek. 

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