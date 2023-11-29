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Türkiye
AA 29.11.2023 09:24

Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK'lı tutuklandı

Gaziantep'te millet bahçesindeki çocuk parkının yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 PKK/KCK şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK'lı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında 3 gün önce yaşanan yangınla ilgili gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkında, 26 Kasım Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, park kullanılamaz hale gelmişti.

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Gaziantep PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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