TRT Haber 02.11.2025 04:43

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde pazar günü yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 23, Samsun'da 20, Antalya'da 27, Adana'da 30, Diyarbakır'da 25, Erzurum'da 13 derece civarında seyredecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hava Durumu Meteoroloji
