Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi

Tokat-Sivas kara yolunun Tokat istikametinde kamyonla seyir halinde olan 53 yaşındaki Nihat Halaç, Kızıliniş mevkisinde frenin tutmadığını fark etti.

Halaç, yanında bulunan 15 yaşındaki ikiz çocukları Furkan ve Doğukan'a polisi aratarak durumu anlattırdı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun geldiği güzergahta tedbir aldı.

Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen Halaç, yol kenarındaki kaldırıma sürterek lastiklerini patlattığı kamyonu durdurmayı başardı.

Lastiklerin kaldırıma sürtmesi sırasında araç içinde savrulan ikizler, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Nihat Halaç, "Kızılinişin altında frenin patladığını anladım. Çocuklarıma polisi arattım. Araçlara çarpmamak için manevra yaptım ve yanlarından geçtim. Çok şükür can kaybı yaşanmadı." dedi.

Tokat-Sivas kara yolunun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.