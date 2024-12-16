Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarından itibaren yağışlı sistemin hafta sonuna kadar yurdu terk etmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava yerini mevsim normallerine bırakacak

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Antalya'da 20, Samsun ve İzmir ve Adana'da 19, Diyarbakır'da 9 dereceye kadar yükselecek.