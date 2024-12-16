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Türkiye
TRT Haber 16.12.2024 06:25

Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

Yeni haftanın ilk günü ülke genelinde yağış beklenirken, yarından itibaren hafta sonuna kadar yağışlı sistem yurdu terk edecek. Hava sıcaklıklarının biraz artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarından itibaren yağışlı sistemin hafta sonuna kadar yurdu terk etmesi bekleniyor. 

Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

Yağışlarla birlikte mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava yerini mevsim normallerine bırakacak

Hafta boyunca günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Antalya'da 20, Samsun ve İzmir ve Adana'da 19, Diyarbakır'da 9 dereceye kadar yükselecek.

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