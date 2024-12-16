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Türkiye
AA 16.12.2024 00:39

Şişli'de dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Şişli'de dördüncü kattaki dairenin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Şişli'de dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede ikamet eden Kadir Yılmaz, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada Kadir Yılmaz'ın öldüğünü öğrendikten sonra sinir krizi geçiren eşi Y.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Polis, dairede bulunduğu belirlenen 3 kişinin ifadesine başvurdu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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