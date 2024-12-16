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Türkiye
AA 16.12.2024 00:35

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen M.D idaresindeki tır, sürücünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapanca geçişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda ulaşım kontrollü olarak verilirken, ekipler İstanbul istikametinde ilerleyen diğer araçları da Adapazarı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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