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Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
[Fotoğraf: AA]
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:43
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