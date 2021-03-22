Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 15 derece kadar azalacak

Tahminlere göre, bugün kuzey kesimlerde 4 ila 10 derece artması beklenen hava sıcaklığı, Salı gününden itibaren tüm yurtta 6 ila 15 derece azalacak. Sıcaklıkların azalmasıyla birlikte yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Ankara'ya kar geliyor

Ankara'da hava sıcaklığı Çarşamba günü sıfırın altında düşecek ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği kentte kar yağışı, Cuma gününe kadar devam edecek.

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara’nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne’nin güney ve Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kuzey, iç ve batı bölgelerde fırtına

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.