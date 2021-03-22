Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 125 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 125 evde karantina başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 125 evde karantina başladı.
Bölgedeki tek kırmızı il
Çok yüksek riskli 17 il arasında bulunan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çok yüksek riskli ve kırmızı tek il olarak açıklanmıştı.
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