Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 125 evde karantina başladı.

Bölgedeki tek kırmızı il

Çok yüksek riskli 17 il arasında bulunan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çok yüksek riskli ve kırmızı tek il olarak açıklanmıştı.