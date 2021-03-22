Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü yerde çok sayıda varilden mazota benzer sıvıların aktığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen baskında 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi A.T.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz