Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Yunanistan'ın ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 48 düzensiz göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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