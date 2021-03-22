İstanbul Maltepe'de yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla park halindeki otomobillere çarptı.

Kamyonet caddenin karşısındaki bir aracı sürükleyerek durabildi. Kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Yol ortasında kalan bir kişi ise 2 kamyonetin arasında kalmasına rağmen ezilmekten kurtuldu.

Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.