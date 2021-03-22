Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybetti, 1 kişi ezilmekten kurtuldu
İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önüne çıkan araçlara çarpıp 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonetin arasında kalan bir kişi ise, son anda ezilmekten kurtuldu.
İstanbul Maltepe'de yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla park halindeki otomobillere çarptı.
Kamyonet caddenin karşısındaki bir aracı sürükleyerek durabildi. Kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Yol ortasında kalan bir kişi ise 2 kamyonetin arasında kalmasına rağmen ezilmekten kurtuldu.
Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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