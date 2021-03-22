İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

Önce yağmur ardından gelen kar ve yağışla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geçerek, yüzde 65,21'e ulaştı.

Bu hafta etkili olacak yağışlı havanın ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

Geçen yılın üzerine çıktı

Barajların doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64,17’lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Ancak yüzde 65,21'lik doluluk oranı daha önceki yıllara oranla oldukça az kaldı.

2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95,01, 2016 yılında 87,21, 2017 yılında 89,65, 2018 yılında 89,91, 2019 yılında 94,10 olarak kayıtlara geçmişti.

3 barajda doluluk yüzde 70'in üzerinde

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu.

Papuçdere barajında doluluk yüzde 45,69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34,43, Istrancalarda ise yüzde 44,66 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları.