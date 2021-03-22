Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 milyon 950 bin kaçak makaron ile 150 bin kaçak cerrahi eldiven ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.
4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
Polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 150 bin cerrahi eldiven ile 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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