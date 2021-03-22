Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen Nevruz etkinliklerinde polis ekipleri başta PKK/KCK terör örgütü olmak üzere terörist grupların faaliyetlerini önlemek ve muhtemel tüm eylemlerin önüne geçmek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri aldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alanın giriş ve çıkışında yasadışı eylemde bulunduğunu tespit edilen 81 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlarının 18’i ailesine teslim edilmek üzere 68’i serbest bırakıldı.

Gözaltı süresi devem eden 13 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.