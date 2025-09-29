Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 29.09.2025 00:40

Sıcak günler sona eriyor, yağışlı hava geliyor

Sıcak günler sona ererken, yurt genelinde serinlik hakim olacak. Bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece kadar altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde yağış etkili olacak.

Sıcak günler sona eriyor, yağışlı hava geliyor
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığı düşüyor, yağışlar geri dönüyor. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.

Yeni haftada Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara kıyılarında yerel kuvvetli yağış görülecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu.

Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

Sıcak günler sona eriyor, yağışlı hava geliyor

Hafta ortasına doğru yurdun İç, Batı ve Kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak etkili olacak.

Yurdun geri kalan kesimlerinde ise hava açık ve güneşli geçecek

3 büyük il

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ankara ve İzmir'de bugün yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise İstanbul'da 19, Ankara ve İzmir'de 22 derece civarında olması tahmin ediliyor

