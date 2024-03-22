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Türkiye
AA 22.03.2024 17:46

Sibergöz-29 operasyonları: 13 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-29 operasyonlarında 13 zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Sibergöz-29 operasyonları: 13 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 10 ilde, vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan "nitelikli dolandırıcılara" karşı "Sibergöz-29" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

İstanbul, Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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