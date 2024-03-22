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Türkiye
AA 22.03.2024 15:28

İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası

Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ö.Y. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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