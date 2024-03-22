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Türkiye
AA 22.03.2024 13:45

Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı

İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor.

Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam etmesi nedeniyle, pazar günü sabah saatlerinde İç Ege ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don tahmin ediliyor.

Ayrıca, pazartesi günü sabah saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Doğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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