Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı

İznik-Orhangazi kara yolunda seyreden Fatih K. idaresindeki tır, Boyalıca Mahallesi yakınında karşı yönden gelen İbrahim C'nin kullandığı servis midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Fatih K. ve İbrahim C. ile midibüsteki işçilerden Burak P., Muhammet Y., Murat G., Medine A., Bahadır B. ve Sebahat B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tırda bulunan kameranın kayıtlarında, otobüsün şerit değiştirdiği sırada kazanın yaşandığı görülüyor.