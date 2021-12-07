Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.