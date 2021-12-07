Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de kaza yapan otomobil alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Gümüşhane’de virajı alamayıp orta refüje çarpan LPG’li otomobil tamamen yandı. Araç içindeki 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.
Ağrı’dan Samsun’a giden Hüseyin Top yönetimindeki otomobil, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyü Tuzlusu mevkiindeki virajı alamayınca orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Araç içindeki 3 kişinin kendisini dışarı atarak alevlerden kurtulduğu yangın, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.
Olayda araç tamamen yanarak hurdaya dönerken, LPG’li olduğu öğrenilen aracın erken müdahale ile patlamaması olası facianın önüne geçti.
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