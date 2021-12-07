Her kış yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde etkili olan soğuk havayla birlikte bu yıl da yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

Çıldır Gölü, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı. Gölün güzelliğini görmeye gelen bazı aileler çocuklarını gölde kaydırdı, bazıları da türküler eşliğinde halay çekti.

"Turist akını olacak"

Tur Rehberi Çiğdem Düger, “Kars- Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nün 20 santimetre kalınlığında buz tutması nedeniyle buraya geldik. Misafirlerimiz gölün üzerine çıktılar. Turistik Doğu Ekspresi de dört gözle bekleniyor. 15 Aralık itibarıyla bölgeye turist akını olacak. Sizleri bu destinasyonda görmek için bekliyoruz” dedi.

Çıldır Gölü'nde buz kalındığının ileriki günlerde 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.