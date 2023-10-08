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Türkiye
DHA 08.10.2023 09:12

Seyir halindeyken yanan kumaş yüklü tır küle döndü

İstanbul Sarıyer'de otoyolda seyir halinde bulunan kumaş yüklü tır alev alev yandı. Tırdaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken tırda hasar oluştu.

Seyir halindeyken yanan kumaş yüklü tır küle döndü

Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu 18. Viyadük üzerinde Ankara istikametine ilerleyen ve Batman'a gittiği öğrenilen kumaş yüklü tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tırın şoförü alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine trafik jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından tırda büyük çaplı hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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