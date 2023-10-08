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Türkiye
AA 08.10.2023 03:44

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın
[Fotograf: AA]

Alpı köyünde oturan Ahmet Kurt'un evinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek önce Ahmet Çaycı'nın evine, ardından da bir ahır ile diğer 2 eve sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

Güçlükle söndürülen yangında Kurt ve Çaycı'nın evi ile ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar meydana geldi.

Olayda ahırdaki 22 büyükbaş hayvanın yanı sıra 3 köpek öldü.

Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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