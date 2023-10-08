Pendik'te iki otomobil çarpıştı

Kaza, saat 02.30 sıralarımda TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Shpresa Gerxhaliu kontrolündeki otomobil şerit değiştirirken, diğer şeritten gelen Mehmet Ali Aydoğan kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Pendik'te bulunan özel bir hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, TEM Otoyolu Anlara istikametinde trafik akışını iki şeritten kontrollü bir şekilde sürdürdü.

Araçlar kaldırıldıktan ve belediyeye ekiplerinin temizlik çalışmasından sonra otoyol TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik normal akışına döndü.