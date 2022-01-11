Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki tır alev aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mehmet Özdemir idaresindeki tır, Kadirli-Andırın kara yolunda seyir halindeyken kupa kısmından alev aldı.
Diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Özdemir, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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