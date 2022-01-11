Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu buz kesti, buzlanmalar oluştu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar, etrafı beyaza bürüdü.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmasına devam ediyor.
Kars'ta kar yağışı etkili
Kars'ta gece başlayan kar, sabah da etkisini aralıklarla sürdürüyor.
Etrafın beyaza büründüğü kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.
Ardahan'da sis ve soğuk etkili
Ardahan'da ise kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oluyor.
Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Etiketler: Ardahan Buzlanma Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı Kars Meteoroloji
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