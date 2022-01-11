Erzurum'da gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmasına devam ediyor.

Kars'ta kar yağışı etkili

Kars'ta gece başlayan kar, sabah da etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Etrafın beyaza büründüğü kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Ardahan'da sis ve soğuk etkili

Ardahan'da ise kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.