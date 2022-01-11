Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar operasyonu: 61 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 61 kişiye, 110 bin 959 lira para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz'a bağlı Arkacılar ve Bornova'ya bağlı Egemenlik mahallelerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Adreslere düzenlenen baskınlarda kumar oynayan 61 kişi yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 110 bin 959 lira ceza uygulandı.
İşletme sahipleri hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
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