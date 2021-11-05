Esenyurt’ta bir taksiye binen kadın yolcu, sürücünün yolda seyir halindeyken telefondan at yarışını açarak izlemesi üzerine şaşkına dönmüş ve o anları telefonu kaydetmişti.

Yaşanan olayın basına yansımasıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün E.E. isimli kişi olduğunu ve görüntünün 25 gün öncesine ait olduğunu belirledi.

Belediye ekipleri, şoföre 10 hizmet kalite puanı cezası, zabıta ekipleri ise 432 lira para cezası verdi.

Bunun yanı sıra sürücü E.E'nin, ticari taksinin sahibi tarafından işten çıkartıldığı öğrenildi.