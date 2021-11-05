Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye ceza
İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeyken telefonunda at yarışı izleyen taksiciye 10 hizmet kalite puanı cezası ve 432 lira da para cezası verildi. Öte yandan taksi sahibi, şoförün işine son verdi.
Esenyurt’ta bir taksiye binen kadın yolcu, sürücünün yolda seyir halindeyken telefondan at yarışını açarak izlemesi üzerine şaşkına dönmüş ve o anları telefonu kaydetmişti.
Yaşanan olayın basına yansımasıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün E.E. isimli kişi olduğunu ve görüntünün 25 gün öncesine ait olduğunu belirledi.
Belediye ekipleri, şoföre 10 hizmet kalite puanı cezası, zabıta ekipleri ise 432 lira para cezası verdi.
Bunun yanı sıra sürücü E.E'nin, ticari taksinin sahibi tarafından işten çıkartıldığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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