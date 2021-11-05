Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA/DHA
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Kentin bazı ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Kenti etkisi altına alan yoğun sis, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini de etkiledi.
Sis nedeniyle saat 18.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Marmaray'da da yoğunluk oluştu
Gemi geçişinin askıya alınmasıyla Marmaray'da da yoğunluk meydana geldi.
Bazı noktalarda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 20:37
- 20:28
- 20:28
- 20:37
- 20:00
Sıradaki Haber
Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz