Kenti etkisi altına alan yoğun sis, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini de etkiledi.

Sis nedeniyle saat 18.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Marmaray'da da yoğunluk oluştu

Gemi geçişinin askıya alınmasıyla Marmaray'da da yoğunluk meydana geldi.

Bazı noktalarda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.