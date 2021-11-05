Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman metro seferlerindeki teknik arıza giderildi
İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Daha sonra yapılan paylaşımda ise metro hattındaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Etiketler: İstanbul
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