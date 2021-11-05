Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise metro hattındaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.