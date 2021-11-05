Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 18:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bataklığa saplanan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bataklığa saplanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bataklıktan çıkarılıp suyla temizlenen köpek, sağlık kontrolünden sonra bırakıldı.
Belediyeye ait atık su arıtma tesisinde oluşan bataklık alana saplanan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamurluk alanın üzerine kalın kartonlar sererek köpeğin bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler tarafından bataklıktan çıkarılıp suyla temizlenen köpek, sağlık kontrolünden sonra bırakıldı.
Etiketler: Erzincan
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