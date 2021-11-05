Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekiplerinin 8 günlük denetiminde, uyuşturucu bulundurdukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Ekim-1 Kasım'da 10 operasyon düzenlendi.
Çalışmada, 2 kilo 195 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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