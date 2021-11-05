Safran dünyanın en değerli baharatlarından...

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde alternatif ürün yetiştirmek isteyen İbrahim Eroğlu, 4 yıl önce safran üretimine başladı.

500 metrekarelik bir tarladan yılda yaklaşık yarım kilogram ürün elde ediyor.

Safranı yetiştirmek ve onu toplamak oldukça incelikli bir iş. Çünkü kırmızı çiçeği, kilogramı 60 bin liradan, sarısı ise 15 bin liradan alıcı buluyor.

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Safran birçok sektörde kullanılıyor

Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıya renk verebiliyor. Başta ilaç ve kozmetik olmak üzere tekstil ve gıda sektörlerinde yoğun talep görüyor.

Safran Üreticisi İbrahim Eroğlu, "Sarısı parfüm, sabun gibi kozmetik sanayinde kullanılıyor. Kırmızıları da ilaç sanayiinde, gıda boyasında kullanılıyor" dedi.

Safranın veriminin yüksek olması için 4 yılda bir tekrar ekilmesi gerekiyor.