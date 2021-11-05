Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yoğun sis: Balıkçılar denize açılamıyor
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle 2 gündür balık avına çıkamıyor.
Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklediğini anlatarak, "Görüş mesafesi çok az. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize ağ atmak için sisin dağılmasını bekleyecek. İnşallah tekrar balıkçılar denize açılıp nasiplerini arayacaklar" dedi.
Etiketler: Balıkçılık Tekirdağ
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