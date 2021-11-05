Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 50 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 50 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Adıyaman
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